На Київщині розшукують 6-річну дівчинку

У Київській області розшукують 6-річну Злату Іваницьку з смт. Коцюбинське. До пошуків дитини залучені всі регіональні підрозділи правоохоронців.

Про це інформує пресслужба поліції Київщини.



"28 березня до Бучанського управління поліції Київщини звернувся житель міста Бахмач, що на Чернігівщині, та повідомив про зникнення дитини. Мати дівчинки померла внаслідок пожежі 25 лютого", - йдеться в повідомленні.

Прикмети дитини: зріст - 120-125 см, худорлявої статури, довге світле волосся, світлі очі. На правій чи лівій руці зап’ястя має родиму пляму (гемангіома) діаметром 1-2 сантиметри. У розмові не вимовляє літери "Р" і "Л". Одягнена у трикотажну шапку, рожеву куртку з квітковим візерунком, рожеві лосини з квітковим візерунком, рожевий гольф, кросівки світлого кольору.

На Київщині розшукується 6-річна дитина / Фото: Поліція Київської області

У разі отримання будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваного поліцейські просять повідомляти на лінію "102" або за телефонами - 0689839942, 0994291025.

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