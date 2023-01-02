Залужний буде під захистом Марса: астролог Влад Росс розповів, коли чекати на повну перемогу України

За словами астролога, є відчуття перемоги, яка наближається, і розуміння, що в найближчому майбутньому українці опиняться на святі цієї перемоги.
Для України 2023 рік ознаменується роком перемоги над країною-терористкою Росією. До того ж уже навесні нового року завдяки позитивну впливу планет на гороскоп головнокомандувача Валерія Залужного ЗСУ почнуть потужно громити російських окупантів і повернуть Крим.
Про це розповів астролог Влад Росс в ефірі "Апостроф TV".
За словами Росса, є відчуття перемоги, яка наближається, і розуміння, що в найближчому майбутньому українці опиняться на святі цієї перемоги.
"Напередодні минулого Нового року чітко передбачав, що можлива дуже велика катастрофічна аварія під назвою війна, бо в рік Тигра відбуваються наймасштабніші війни. 1914 - Перша світова війна, анексія Австрії - 1938 рік. І головне, я говорив, що може бути найнебезпечніше протистояння атомної зброї, адже 2022 рік – рік Водного Тигра. Саме в рік Водного Тигра - 1962 року - восени було велике протистояння атомного Армагеддону, який мало не відбувся між Хрущовим та Кеннеді. На щастя, тоді все обійшлося і обійшлося у 2022 році", - згадав астролог.
Наступного року, згідно з астропрогнозом Влада Росса, станеться благословенний вплив планет у гороскопі нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Зокрема у березні Юпітер - символ переможності - з'єднається з Марсом, і вже на межі березня й квітня українські війська почнуть знищувати окупантів, повертаючи Крим в Україну.
"Повна перемога, а це повна капітуляція Росії, має дозріти у червні. Уран – планета свободи та нашої країни, входить до будинку нерухомості, і це буде у червні. Планета Плутон повертається з Водолія, пов'язаного з Росією, у Козерога, саме в день незалежності Росії - 12 червня. Приблизно в цю дату буде оформлено перемогу нашої країни. Все схоже на те, що червень буде для нас сприятливим", - наголосив Влад Росс.
Нагадаємо, астролог Росс в інтерв'ю ТСН.ua також розповів, що російський диктатор Володимир Путін помре 2023 року, але не власною смертю. Президента Росії ліквідують на замовлення, а виконає його людина з близького оточення, з його особистої охорони.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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