"Залужний був жорстко проти": що відбувалося на першому засіданні комітету Ради щодо законопроєкту про мобілізацію

Стало відомо, про що йшлося під час першого обговорення законопроєкту про мобілізацію на засіданні Комітету з нацбезпеки Верховної Ради України.

Парламентський Комітет з національної безпеки та оборони разом із керівництвом ЗСУ та Міноборони 4 січня почав розгляд урядового законопроєкту про мобілізацію (Про вдосконалення мобілізації та військового обліку). Депутати та військове керівництво вже почали обговорювати можливі правки щодо найсуперечливіших норм законопроєкту.

Подробиці повідомляє NV з посиланням на джерела серед учасників засідання.

"Були дуже емоційні обговорення. І щодо норм по інвалідності (в запропонованому документі є норма про мобілізацію осіб із третьою групою інвалідності – ред.), і щодо електронних повісток. Ми запитували, чому цю норму внесли й навіщо. Наприклад, як буде вручатися електронна повістка, як вони бачать створення електронного кабінету. З деякими зауваженнями нашими вже погоджуються", – йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовника NV у комітеті, головнокомандувач Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався.

"Він виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і засуджених. Він каже: армія – це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені потрібні люди, росіяни вже призвали 400 тис. і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тис. Ким мені воювати? Або звертатися до світу і там просити людей, або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите", – повідомляє співрозмовник видання.

Залужний також наголосив, розповідає нардеп, що кожне життя намагатимуться зберегти. Зокрема, на кожного призваного обіцяють виділяти по 80 днів навчання.

Ще одне джерело в комітеті каже, що нардепи від "Слуги народу" зараз хочуть домовитися, щоб створити новий, комітетський законопроєкт.

"Позиція іншої частини депутатів, щоб до документу були внесені зміни, і Кабмін сам вніс оновлену версію з правками, а не перекладав відповідальність на парламент", – каже співрозмовник.

Планується, що засідання комітету триватимуть до суботи включно.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні та сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.

Чи зможуть тепер депутати "працювати” на лазурних узбережжях, що буде з "фішкою" від влади про відстрочку "за гроші" та які пункти скандального законопроєкту можуть змінити – йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко на TSN.UA.

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