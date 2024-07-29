Залужний дав дозвіл: ексрозвідник Червінський про справу, за якою його судять

Червінський запевнив, що операція з вербування російського пілота, який мав перегнати літак, не несла жодних ризиків.

Ексрозвідник Роман Червінський розповів деталі спецоперації із захоплення російського літака, яка закінчилася ракетним ударом по українському аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області та знищенням українських літаків.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Червінський запевнив, що операція з вербування російського пілота, який мав перегнати літак, не несла жодних ризиків.

"Аеродром – це військовий об'єкт, який, згідно з міжнародними військовими конвенціями, є легітимним об'єктом для обстрілів. Тому обстріл аеродромів під час війни – звичайна справа, це так званий плановий ризик. Тож операція жодним чином не пов'язана з обстрілом", – наголосив ексрозвідник.

За його словами, СБУ зібрала певний обсяг інформації і коли вже вирішили, що справді пілот готовий прилітати, звернулися до розвідників по допомогу, щоб продовжити операцію.

Червінський стверджує, що тодішній головком ЗСУ Валерій Залужний знав про операцію і дав на неї дозвіл.

"СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та супровід, його посадку. Тому вони звернулися до нас із метою контактування з Військово-повітряними силами. Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції", – каже ексрозвідник.

Далі розвідники повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота.

"Залужний дав санкцію, що згоден із проведенням операції", – підсумував Червінський.

Нагадаємо, що Романа Червінського звинувачують у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області та знищення українських літаків.

Сам Червінський справу проти себе називає політичним замовленням через оприлюднення 2021 року інформації про зрив спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії "Вагнер". Зараз він перебуває під домашнім арештом вже в іншій справі.

Останні гучні заяви Червінського в інтерв'ю "Українській правді" читайте за посиланням.

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