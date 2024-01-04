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Залужний і Умєров наполягають на посиленні мобілізації, бо не буде кому боронити державу, - нардеп

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Залужний і Умєров наполягають на посиленні мобілізації, бо не буде кому боронити державу, - нардеп

Рустем Умєров і Валерій Залужний. / Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Законопроєкт про мобілізацію будуть розглядати кілька днів.

Сьогодні, 4 січня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. На засіданні були присутні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний  Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Вони наголосили, що посилення мобілізації, - це об’єктивна складова війни. Не буде посилення - нема кому буде боронити державу. В той же час вони готові доопрацьовувати законопроєкт та вносити зміни, зокрема, прибирати антиконституційні положення", - повідомив нардеп. 

За його словами, документ планують докладно розглядати протягом найближчих трьох днів. Гончаренко наголошує, що 8 січня закінчується термін подання альтернативних законопроєктів, після цього комітет з нацбезпеки має ухвалити рішення, що він рекомендує Раді.

"Він (Комітет - Ред.) може рекомендувати відхилити всі законопроєкти, ухвалити один з них, або на їхній базі зробити новий комітетський законопроєкт і запропонувати Раді в першому читанні ухвалити його", - розповів Гончаренко. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня розповів про план мобілізації. За його словами, головком і Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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Дата публікації
Перегляди
3414
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