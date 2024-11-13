Залужний: Київ веде перемовини з Лондоном про навчання 5-7 тис. студентів щороку – до чого їх готуватимуть

За словами ексголовкома, Британія могла би навчати українських студентів, щоб за 20 років в Україні сформувалася нова генерація чиновників.

Київ веде перемовини з Лондоном щодо навчання 5-7 тисяч українських студентів щороку, які потім повернуться додому і працюватимуть на державній службі.

Про це заявив ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає "Інтерфакс-Україна".

На його думку, це потрібно для того, щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники, а також сформувалося нове ставлення до виконання законів і до бізнесу.

"Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій - це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть і майбутнього президента", – сказав Залужний.

Ексголовком певен, що цей проєкт матиме досить хорошу перспективу.

Також Залужний запевнив, що у Великій Британії зберігається велика підтримка України серед усіх парламентських сил. Крім того, посол повідомив, що в парламенті Великої Британії розглядається питання зняття певних законодавчих обмежень на пряме вкладення інвестицій у виробництво озброєння в Україні.

Раніше ми писали, як на початку повномасштабного вторгнення Залужний приховав від Заходу план своїх дій.

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