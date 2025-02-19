Залужний назвав "абсолютно свою помилку" на посаді головнокомандувача

Генерал наголошує, що людські втрати для Кремля не мають значення.

На початку повномасштабної війни українське командування недооцінило готовність Кремля йти на величезні втрати заради досягнення своєї мети.

Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, виступаючи на форумі "Україна змінює світ".

Генерал каже, що у своїх планах виходив з очікування, що тяжкі та великі втрати російської армії змусять "фюрера" Володимира Путіна зупинитися. Втім, така думка виявилася хибною.

"Це була абсолютно моя помилка. На сьогодні ми бачимо, що людський ресурс для Росії є найдешевшим. Росія точно не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї мети через найважчі втрати. Це потрібно враховувати", – наголосив Залужний.

Незважаючи на це, завдавання максимальних втрат росіянам однаково залишається актуальним завданням Сил оборони України, додав колишній головком.

Нагадаємо, за даними Генштабу, втрати армії РФ станом на 19 лютого 2025 року становлять 862390 осіб. Окрім того, знищено понад 10 тисяч російських танків, 370 літаків і 331 гелікоптер.

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