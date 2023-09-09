Залужний поговорив з румунським генералом після інциденту з російським "шахедом"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив телефоном з начальником Штабу оборони ЗС Румунії після інциденту з російським "шахедом".

Валерій Залужний обговорив з генералом Румунії, зокрема, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у своєму Telegram.

"Вчора провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Він розповів, що з румунським генералом обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї. Крім того, йшлося про безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами.

"Наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України", - додав Залужний.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня під час атаки дронами по Одещині дрони впали та здетонували на території Румунії. Спочатку Бухарест це заперечив, але згодом країна підтвердила інформацію.

Згодом після падіння "Шахеда" в Румунії заявили, що посилять захист повітряного простору. В країні тривають розслідування у цій справі.

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