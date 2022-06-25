Залужний показав нове відео застосування американських системи залпового вогню HIMARS

Реактивні системи залпового вогню HIMARS уже працюють на лінії фронту.
Відповідне відео показав Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він каже, що артилеристи "майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території".
Крім того, Залужний подякував американському народу за надане озброєння.
Нагадаємо, раніше журналіст Андрій Цаплієнко на своєму каналі в Telegram показав перші кадри застосування артилерійських систем підвищеної мобільності HIMARS, які нещодавно прибули від США до України.
Слід зазначити, що у США готують другу партію ракетних систем HIMARS для українських захисників. Наразі українські військові проходять навчання, а вже в липні американські ракетні комплекси можуть бути задіяні в Україні.
Читайте також:
- Подоляк про нічну ракетну атаку РФ: Хотіли змусити українців боятися своїх "Z-монстрів"
- Українські сили ППО збили близько 10 ракет над Житомирською областю - голова ОВА
- Росія 25 червня "закидала" Україну ракетами: які області опинилися під ударами