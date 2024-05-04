Залужний показав, як вправно стріляє з пістолета: реакція Мережі

Йому вдалося поцілити у гільзу з відстані у цілих 25 метрів.

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив нову публікацію про влучний постріл з пістолета. Мережа засипала генерала компліментами.

Про це Залужний написав на своїй сторінці у Facebook.

"25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях", – пише Залужний.

Гільза, у яку влучив Залужний

Які коментарі залишили користувачі Мережі

Один із користувачів висловився про те, що, ймовірно, колишній головнокомандувач української армії поцілив в одну з гільз, які впритул стояли одна до одної. Залужний відповів чоловікові.

Коментарі під публікацією Залужного

Інші коментарі:

Як казала одна людина, "А Федорович навалює з короткого, дай Боже кожному"

Хороший пістолет у вправних руках завжди дає гарний результат

Був, є, і буде. Вірю.

Нехай Ваш порох ніколи не закінчується, як і Ваша лють. Гарного Святвечора та перемоги Україні

Glok супер. А за Вами сумуємо.

Лідер! Він в усьому лідер! Пишаюся! Потрібно повертатися

Ціль ефективно уражена! Довго Ви не давали про себе чути. Пане генерал, дуже тішить, що Ви продовжуєте тримати себе у формі. Як кажуть: власним прикладом

Ювелірно!

Любимо і тримаємо кулаки за Вас.

Нагадаємо, в ОП розповіли, коли Залужний поїде послом до Лондона.

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