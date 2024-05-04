Залужний показав, як вправно стріляє з пістолета: реакція Мережі

Йому вдалося поцілити у гільзу з відстані у цілих 25 метрів.
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив нову публікацію про влучний постріл з пістолета. Мережа засипала генерала компліментами.
Про це Залужний написав на своїй сторінці у Facebook.
"25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях", – пише Залужний.
Які коментарі залишили користувачі Мережі
Один із користувачів висловився про те, що, ймовірно, колишній головнокомандувач української армії поцілив в одну з гільз, які впритул стояли одна до одної. Залужний відповів чоловікові.
Інші коментарі:
- Як казала одна людина, "А Федорович навалює з короткого, дай Боже кожному"
- Хороший пістолет у вправних руках завжди дає гарний результат
- Був, є, і буде. Вірю.
- Нехай Ваш порох ніколи не закінчується, як і Ваша лють. Гарного Святвечора та перемоги Україні
- Glok супер. А за Вами сумуємо.
- Лідер! Він в усьому лідер! Пишаюся! Потрібно повертатися
- Ціль ефективно уражена! Довго Ви не давали про себе чути. Пане генерал, дуже тішить, що Ви продовжуєте тримати себе у формі. Як кажуть: власним прикладом
- Ювелірно!
- Любимо і тримаємо кулаки за Вас.
Нагадаємо, в ОП розповіли, коли Залужний поїде послом до Лондона.
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