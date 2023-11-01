Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Залужний попередив про шахраїв, які від його імені розсилають фейки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1478
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Залужний попередив про шахраїв, які від його імені розсилають фейки

Валерій Залужний

Під ім'ям Валерія Залужного у Telegram розсилають фейкові повідомлення.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що від його імені у Telegram невідомі надсилають прохання про допомогу та провокативні пропозиції.  

Про це він написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру", - пояснив Залужний.

Валерій Залужний також закликав тих, хто отримає подібні повідомлення, не довіряти їхньому змісту.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що має у Telegram лише один канал, де інформує суспільство про роботу на своїй посаді – Головнокомандувач ЗСУ.

"Акаунт @Zaluzhniy_ua у telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо. Усі вони - фейкові", - додав він.

Крім того, він вказав посилання на свої офіційні сторінки у Facebook та Х (Twitter).

Нагадаємо, Зеленський знову терміново зібрав Залужного, Буданова і Малюка на нараду – про що йшлося.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1478
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація