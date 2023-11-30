Залужний поспілкувався з американським колегою: про що йшлося

Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Зокрема, йшлося про ситуацію на фронті в Україні.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Залужний зазначив, що розповів колезі про ведення противником локальних наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Водночас Сили безпеки та оборони, наголосив у розмові головнокомандувач ЗСУ, завдають ворогу суттєвих втрат у живій силі й техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту.

"З генералом Брауном домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні", – повідомив Залужний.

Також він поділився із партнерами результатами наших досліджень щодо ефективності застосування певних типів озброєнь.

Насамкінець Залужний подякував генералу та американському народу за послідовну й різносторонню підтримку України в боротьбі з російськими окупантами.

Раніше в ОП відповіли на статтю The Economist про "конфлікт" Залужного та Зеленського.

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