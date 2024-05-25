Залужний потішив соцмережі фотографією із коханою жінкою

У коментарях відзначився колишній лідер “Правого сектору”, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.
У суботу, 25 травня, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого президент Зеленський призначив послом України у Великій Британії, опублікував у соцмережі фото зі своєю дружиною Оленою Залужною. Фото супроводжує смайлик у вигляді складених у формі сердечка пальців, яким у соцмережі виявляють почуття кохання.
Публікація на Facebook за якихось дві години зібрала понад 25 тисяч вподобайок, понад пів тисячі поширень та майже півтори сотні коментарів.
У коментарях відзначився колишній лідер “Правого сектору”, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.
“Брате, щастя вам і нашій Батьківщині!” - написав він.
Валерій Залужний відповів смайликом у вигляді рукостискання.
“Як Ви?” - поцікавилася в ексголовкома ЗСУ одна з коментаторок. “Дякуємо. Все нормально”, - відписав Залужний.
Нагадаємо, Валерій Залужний вкрай рідко ділиться фото з дружиною. Востаннє, коли в Мережі з'явився знімок подружжя, користувачі запримітили, що вони неабияк схожі між собою.
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