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Залужний потішив соцмережі фотографією із коханою жінкою

Залужний потішив соцмережі фотографією із коханою жінкою

Валерій Залужний / Фото: ТСН.ua

У коментарях відзначився колишній лідер “Правого сектору”, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

У суботу, 25 травня, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого президент Зеленський призначив послом України у Великій Британії, опублікував у соцмережі фото зі своєю дружиною Оленою Залужною. Фото супроводжує смайлик у вигляді складених у формі сердечка пальців, яким у соцмережі виявляють почуття кохання. 

Публікація на Facebook за якихось дві години зібрала понад 25 тисяч вподобайок, понад пів тисячі поширень та майже півтори сотні коментарів.

Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний зі своєю дружиною Оленою / © Facebook Валерія Залужного
Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний зі своєю дружиною Оленою / Фото: Facebook Валерія Залужного

У коментарях відзначився колишній лідер “Правого сектору”, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош. 

“Брате, щастя вам і нашій Батьківщині!” - написав він.

Валерій Залужний відповів смайликом у вигляді рукостискання.

“Як Ви?” - поцікавилася в ексголовкома ЗСУ одна з коментаторок. “Дякуємо. Все нормально”, - відписав Залужний.

Нагадаємо, Валерій Залужний вкрай рідко ділиться фото з дружиною. Востаннє, коли в Мережі з'явився знімок подружжя, користувачі запримітили, що вони неабияк схожі між собою.

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