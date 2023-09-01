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Залужний привітав з Днем знань і показав потужне відео з захисниками

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Олена КапнікОлена Капнік
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Залужний привітав з Днем знань і показав потужне відео з захисниками

Валерій Залужний. / Фото: Associated Press

Він наголосив, що школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до нинішніх реалій.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців із Днем знань.

У Facebook він опублікував потужне відео з українськими захисниками/

"Перше вересня. День знань. Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення", – йдеться у дописі.

Головнокомандувач наголосив, що учні та вчителі змушені підлаштовуватися до реалій війни. Втім, головне, каже Залужний, українські діти будуть навчатися, а вихователі, вчителі та викладачі - навчатимуть.

"Знання та культура - те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни", - додав Залужний.

Як повідомлялося, у Міносвіти сказали, як навчатимуться школярі у небезпечних регіонах. Так, зазначається, що на прифронтових територіях діти навчатимуться лише дистанційно. Наявність укриття у школі не скасовує рішення.

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Дата публікації
Перегляди
699
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