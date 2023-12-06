Залужний привітав з Днем ЗСУ: "Україна не здається – завдяки вам"

Генерал зазначив: "Як би важко нам не було, але точно не буде соромно!"

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних сил України 6 грудня.

Своє вітання генерал публікував у Мережі.

"Дорогі бойові побратими і посестри! Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога", – сказав Залужний у відеозверненні.

Також читайте ЗСУ показали зворушливий ролик до Дня Збройних сил і святого Миколая, створений волонтерами

Він зазначив, що саме ці військові, незважаючи на звання та посади, стоять за майбутнє українських дітей: "Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку".

Головнокомандувач додав, що він гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах ЗСУ.

"Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь – як би важко нам не було, але точно не буде соромно!" – наголосив Залужний.

Залужний привітав військових з Днем ЗСУ

До слова, 5 грудня президент України Володимир Зеленський висловив подяку волонтерам з нагоди Міжнародного дня волонтера.

Читайте також: