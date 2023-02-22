Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Залужний призначив ексгенпрокурора Луценка командиром взводу ударних дронів

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1983
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Залужний призначив ексгенпрокурора Луценка командиром взводу ударних дронів

Фото: Лариса Сарган

Раніше ексгенпрокурор стверджував, що воює в Бахмуті у взводі аеророзвідки.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний 20 лютого призначив колишнього генпрокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.

Про це повідомила речниця Луценка Лариса Сарган у Facebook.

"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів роти ударних беспілотних авіаційних комплексів військової частини ЗСУ", – написала Сарган.

Назву військової частини вона не уточнила.

Пізінше цю інформацію повідомив сам Луценко в ефірі одного з українських телеканалів.

Раніше дружина ексгенпрокурора Ірина Луценко повідомляла, що її чоловікові присвоїли військове звання "капітан". 

Сам Луценко інтерв'ю виданню "Бабель" наприкінці грудня 2022 року розповідав, що після повномасштабного вторгнення РФ вступив до Територіальної оборони. До серпня він служив у 206-му батальйоні і воював на південному напрямк. Ексгенпрокурор стверджував, що воює в Бахмуті у взводі аеророзвідки.

Юрій Луценко був міністром внутрішніх справ України у 2005-2006 та 2007-2010 роках, а також обіймав посаду генерального прокурора у 2016-2019 роках.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1983
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація