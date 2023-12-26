Мобілізація людей з інвалідністю: що про це каже Залужний

Питання придатності до військової служби визначає не наявність різних груп інвалідності, а військово-лікарська комісія.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів в ефірі телемарафону.

"Зараз оперування такими поняттями як ІІІ група інвалідності, ІІ група інвалідності не актуальне. Тому що вирішує питання придатності до військової служби не наявність інвалідності, а військово-лікарська комісія. Вона визначає, чи придатна людина до військової служби, чи не придатна", – сказав Залужний.

За його словами, саме з огляду на це в новому законопроєкті про мобілізацію залишили лише два поняття: придатний і непридатний до військової служби.

"Коли ми дамо відповідь на запитання, чи придатна людина, чи непридатна, то ми дамо відповідь, чи треба оперувати питаннями третя група інвалідності, друга група інвалідності. Ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але це буде вирішувати військово-лікарська комісія, яка на сьогодні має такі повноваження", – резюмував генерал.

Нагадаємо, в оновленому законопроєкті про мобілізацію та військовий облік, який до Верховної Ради було внесено урядом, у пункті про відстрочку забрали ІІІ групу інвалідності, що, найімовірніше, означає, що цю категорію людей можуть призвати до армії. Хто належить до ІІІ групи людей з інвалідністю та коли їх можуть мобілізувати ІІІ читайте в матеріалі ТСН.ua.

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