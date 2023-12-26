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Залужний прокоментував можливість вручення електронних повісток: "Ми раді будь-якому способу"

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Залужний прокоментував можливість вручення електронних повісток: "Ми раді будь-якому способу"

Верховна Рада готує законопроєкт про мобілізацію: будуть повістки через електронну пошту / Фото: ТСН.ua

Наразі це питання обговорюється.

Українська армія має серйозну потребу в людях. Тож нашу державу влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить військо поповненням резервів.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише "Українська правда".

Який вигляд матиме вручення повісток електронним способом

За словами головнокомандувача ЗСУ, з пропозицією щодо електронних повісток виступав не Генеральний штаб і не Збройні Сили України. Річ у тім, що в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб краще.

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повіток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні Сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях перебуваємо у ролі споживачів", – зауважив він.

Раніше йшлося про те, наскільки реальним є метод мобілізації шляхом електронних повісток для майбутніх призовників.

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Дата публікації
Перегляди
365
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