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Залужний просить Міноборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову – нардепка

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Залужний просить Міноборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову – нардепка

Фото: facebook.com/CinCAFU

Зокрема, йдеться про дозвіл на виїзд закордон студентам.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міноборони з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, – зокрема, студентам.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина.

"Щодо виїзду студентів за кордон – рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!", – зазначила нардепка.

За її словами, тепер рішення за Кабінетом міністром і, зокрема, міністром оборони Олексієм Резніковим.

Раніше повідомлялося, що студентів іноземних вишів не випускають на навчання за кордон.

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