Залужний пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним – ЗМІ

За інформацією видання ZN.UA, Валерій Залужний після звільнення з посади головкома ЗСУ пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним

Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для військової служби.

Про це пише видання ZN.UA з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Залужний ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

Зазначається, що після звільнення з посади головкома ЗСУ рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Проте іншої військової посади генералу нібито не запропонували.

"За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон – невідомо", – пише ZN.UA.

Нагадаємо, що 8 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

За словами Зеленського, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.

8 лютого президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського, звільнивши попереднього головкома Валерія Залужного.

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