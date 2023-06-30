Залужний різко висловився про ядерну загрозу РФ: "Ну що нам, здаватися?"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє, що ядерні погрози Кремля не зупиняють його на шляху звільнення українських територій від російських окупаційних військ.

Про це Залужний розповів в інтерв'ю The Washington Post.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка має інформацію про підготування РФ теракту на захопленій Запорізькій АЕС, що в тимчасово окупованому Енергодарі. І це один з найгірших сценаріїв, який має враховувати Залужний. Втім, головнокомандувач каже, що ці погрози його не зупиняють.

Валерій Залужний різко відповів на погрози російського президента-диктатора Володимира Путіна.

"Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Ну що нам, здаватися?", - наголосив український г оловнокомандувач.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що ризик підриву російськими окупантами Запорізької атомної електростанції є. За словами радника очільника ОП, про можливий теракт РФ потрібно говорити, "аби партнери шукали спроби, як повпливати на цю ситуацію".

Читайте також: