Залужний розповів головному генералу США про успіхи ЗСУ

Під час розмови з американським колегою Залужний розповів про успіхи українських військових на фронті.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив в Telegram.

За його словами, Росія продовжує штурмувати позиції ЗСУ у Луганській та Донецькій областях. Зокрема, активні бої йдуть у напрямках Ізюма, Слов'янська, Святогірська, Соледара та Сіверська.

"Нам вдається відбивати масовані атаки противника. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території", - зазначив Залужний.

Сторони також обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Залужний підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів.

Крім того, генерал Міллі відзначив ефективність роботи українських ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним. Під час зустрічі військові обговорили плани майбутніх операції з оборони України.

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