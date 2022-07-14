Залужний розповів головному генералу США про успіхи ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з очільником об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Під час розмови з американським колегою Залужний розповів про успіхи українських військових на фронті.
Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив в Telegram.
За його словами, Росія продовжує штурмувати позиції ЗСУ у Луганській та Донецькій областях. Зокрема, активні бої йдуть у напрямках Ізюма, Слов'янська, Святогірська, Соледара та Сіверська.
"Нам вдається відбивати масовані атаки противника. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території", - зазначив Залужний.
Сторони також обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Залужний підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів.
Крім того, генерал Міллі відзначив ефективність роботи українських ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним. Під час зустрічі військові обговорили плани майбутніх операції з оборони України.
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