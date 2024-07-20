Залужний розповів про перші дні роботи на посаді посла Великої Британії

Результати спільної роботи мають стати помітними на полі бою.
Посол у Великій Британії Валерій Залужний відзвітував про два дні насиченої роботи на полях Саміту Європейського політичного співробітництва. Відбулися зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії, іноземними лідерами, урядовцями та друзями України у Сполученому Королівстві.
Про це написав Валерій Залужний.
"Разом з президентом України та його командою працюємо над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією задля підтвердження нашої спільної відданості міжнародній безпеці та стабільності", – зазначив він.
Залужний впевнений, що вже найближчим часом результати спільної роботи стануть помітними на полі бою.
Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії.
Читайте також: