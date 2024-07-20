Залужний розповів про перші дні роботи на посаді посла Великої Британії

Посол у Великій Британії Валерій Залужний відзвітував про два дні насиченої роботи на полях Саміту Європейського політичного співробітництва. Відбулися зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії, іноземними лідерами, урядовцями та друзями України у Сполученому Королівстві.

Про це написав Валерій Залужний.

"Разом з президентом України та його командою працюємо над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією задля підтвердження нашої спільної відданості міжнародній безпеці та стабільності", – зазначив він.

Залужний впевнений, що вже найближчим часом результати спільної роботи стануть помітними на полі бою.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії.

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