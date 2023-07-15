Залужний розповів, як у Брюсселі його затримав Інтерпол

Він їхав на зустріч із колегами з НАТО у 2019 році.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про те, що під час його візиту 2019-го на саміт НАТО у Брюсселі його затримав Інтерпол. Кілька годин він провів у тюремній камері.

Про цей випадок з біографії він розповів в інтерв'ю The Washington Post.

Кілька років тому Залужний як один із найкращих українських командирів вирушив на зустріч зі своїми колегами з НАТО. Головнокомандувач розповів: щойно він вийшов із літака, як в аеропорту його оточили правоохоронці, навівши зброю, а потім наказали лягти на підлогу обличчям униз і наділи кайданки.

За словами Залужного, "йому вистачило кількох хвилин роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України в НАТО, який у результаті допоміг забезпечити його звільнення".

Причиною таких дій стало те, що Російська Федерація внесла ім'я Залужного до списку розшуку Інтерполу без його відома. Видання пише, що такий випадок - це "регулярна практика, яка призвела до короткочасного ув'язнення інших українських командирів".

"У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. Я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право", - згадує він.

Видання пише, що цей епізод надихнув Залужного - у підсумку у грудні 2020 року він здобув ступінь магістра.

Нагадаємо, у 500 день повномасштабного вторгнення РФ до України, 8 липня, український генерал Валерій Залужний святкував День народження. Як "залізного генерала" вітали колеги - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зараз Залужного називають одним із найвпливовіших людей у світі та захоплюються його військовим талантом. Він уособлює нове покоління українських офіцерів та має славу дуже людяного генерала. Що змушує генерала плакати та, чому його називають дуже людяним - цікаві факти про Валерія Залужного.

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