Залужний сказав, що має вирішальне значення для перемоги у війні

Головнокомандувач поділився власним баченням важливих змін до підходів ведення війни. У цьому контексті технології мають безсумнівну перевагу в порівнянні із традицією.

Про це в інтерв'ю CNN сказав генерал Валерій Залужний.

"Щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах. Використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові спроможності й шляхи здобуття переваги", – сказав він.

На переконання Залужного, технології дозволяють збільшити кількість безконтактних бойових дій. Як наслідок, ми отримаємо разюче зменшення рівня втрат.

"Впевнений, що майбутнє – за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні Сили України зможуть проводити ефективні операції. Це те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, аби докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки й прийняття воєнно-політичних рішень", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше у CNN повідомили, що головнокомандувача української армії Валерія Залужного викликали на зустріч в офісі президента в понеділок і повідомили, що його звільняють.

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