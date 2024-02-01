Залужний сказав, що має вирішальне значення для перемоги у війні

Потрібна інша філософія підготовки й прийняття воєнно-політичних рішень.
Головнокомандувач поділився власним баченням важливих змін до підходів ведення війни. У цьому контексті технології мають безсумнівну перевагу в порівнянні із традицією.
Про це в інтерв'ю CNN сказав генерал Валерій Залужний.
"Щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах. Використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові спроможності й шляхи здобуття переваги", – сказав він.
На переконання Залужного, технології дозволяють збільшити кількість безконтактних бойових дій. Як наслідок, ми отримаємо разюче зменшення рівня втрат.
"Впевнений, що майбутнє – за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні Сили України зможуть проводити ефективні операції. Це те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, аби докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки й прийняття воєнно-політичних рішень", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Раніше у CNN повідомили, що головнокомандувача української армії Валерія Залужного викликали на зустріч в офісі президента в понеділок і повідомили, що його звільняють.
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