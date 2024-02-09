Залужний та Буданов отримали звання Героя України: як їх нагороджували (відео)

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 лютого, вручив державні відзнаки українським військовим. Зокрема, колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та керівнику розвідки Кирилу Буданову.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Сьогодні ми, як і завжди, відзначаємо найкращих наших воїнів. Воїнів з різних елементів Сил оборони і безпеки України, кожен з яких назавжди в історії нашої незалежності, історії нашого народу. Україна ніколи не хотіла цієї війни - це факт. І коли Росія прийшла знищити наших людей, нашу державу, українці не побоялися захищати своє. Не побоялися і надихнули власною сміливістю увесь світ”, - наголосив глава держави.

Як видно з кадрів, які оприлюднила пресслужба президента, відзнаку отримали батьки загиблих захисників України, а також діючі військові, які продовжують боронити нашу землю.

Нагадаємо, що Звання Героя України отримали Кирило Буданов та Валерій Залужний.

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