Залужний та ще четверо військових стали першими кавалерами "Хреста бойових заслуг"

Залужний та ще четверо військових стали першими кавалерами "Хреста бойових заслуг"

Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами низку українських військових. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав відзнаку "Хрест бойових заслуг".

Зеленський заявив, що відзнаку присвоєно за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові та вірність військовій присязі.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

Відзнаку "Хрест бойових заслуг" отримали:

Залужний Валерій Федорович – головнокомандувач ЗСУ;

Калієвський Владислав Ігорович – заступник командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";

Мазуренко Дарія Андріївна – бойовий медик механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";

Мойсюк Євген Петрович – заступник Головнокомандувача ЗСУ;

Охріменко Олександр Петрович – командир 14 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід".

Нагадаємо, 5 травня Зеленський відзначив держнагородами 286 захисників України

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