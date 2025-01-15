Залужний та Умєров домовилися з міністром оборони Британії про далекобійну зброю

Сторони узгодили плани двосторонньої співпраці на 2025 рік, зокрема в ключових безпекових напрямках.
Велика Британія продовжить інвестувати у виробництво українського озброєння, включно із засобами ППО/ПРО та далекобійною зброєю.
Про це йшлося на зустрічі міністра оборони Великої Британії Джона Гілі з його українським колегою Рустемом Умєровим та послом України в Лондоні Валерієм Залужним.
Сторони узгодили плани двосторонньої співпраці на 2025 рік, зокрема в ключових безпекових напрямках.
“Велика Британія підтвердила готовність і надалі надавати Україні військову, політичну та економічну підтримку, допомагаючи зміцнювати нашу позицію на полі бою та на міжнародній арені”, - повідомив Валерій Залужний.
Окремо на зустрічі обговорили розвиток українського оборонно-промислового комплексу.
“Велика Британія вже інвестує у виробництво українського озброєння, включно із засобами ППО/ПРО та далекобійною зброєю, і ця співпраця продовжується”, - наголосив український посол у Лондоні.
Залужний висловив вдячність британським партнерам "за конструктивний діалог та незмінну підтримку у цей вирішальний час”.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну, щоб обговорити можливість розгортання там міжнародних миротворчих сил після завершення війни із Росією.
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