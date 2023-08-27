Залужний таємно зустрічався із командуванням НАТО: Подоляк розкрив деталі

Залужний щодня активно спілкується з представниками Міністерств оборони або Генштабів західних партнерів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний часто має секретні засідання із командуванням НАТО. Донедавна ця інформація від ЗМІ приховувалася.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що Залужний щодня активно спілкується з представниками Міністерств оборони або Генштабів західних партнерів.

Подоляк пояснив, що на таких нарадах головнокомандувач розповідає партнерам про тактику і стратегію ЗСУ, а також про тактику російської армії і повідомляє, що Україні ще потрібно для успішного просування на фронті.

"Ці консультації постійно тривають. Тим паче, вони йдуть із нашими партнерами зі США та Великої Британії", - наголосив радник.

Додамо, що 26 серпня видання The Guardian повідомило, що командування НАТО провело секретну нараду з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на кордоні Польщі.

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