Залужний відреагував на скандальну заяву своєї експомічниці: що він сказав

Він зазначив, що від 28 грудня 2023 року у нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на скандальні заяви Алли Мартинюк. За його словами, позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача ЗСУ.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити: позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою”, — йдеться у повідомленні Залужного.

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“Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах”, — додав він.

Нагадаємо, скандальну заяву про мобілізацію в Україні зробила Алла Мартинюк — кіноакторка, співачка, помічниця-консультантка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, військова волонтерка, засновниця фонду “Захист Майбутнього”. За її словами, жінкам не треба панікувати, що їхній син загине на війні, адже “всі ми колись помремо”.

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