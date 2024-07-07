Залужний з'явився у Мережі після довгої перерви: про що його перший допис

Допис за короткий час назбирав тисячі вподобайок українців.
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагадав про себе у Мережі після довгої перерви. Він опублікував фото із дружиною Оленою Залужною зі спільного відпочинку.
Фото колишній головком розмістив на сторінці у фейсбук.
Залужний написав досить лаконічно: "Україна - чарівна", прикріпивши спільне фото із дружиною у горах.
Допис за короткий час назбирав тисячі вподобайок українців. Вони залишають приємні коментарі. До прикладу:
- "І прийде час, і зробить Ваша сім'я селфі на фоні наших українських Кримських гір! Вірю Вам, пане Генерале і ЗСУ!
- Ви світлі, легкі та весняні. Як приємно дивитись на щасливих людей.
- Від щирого серця бажаю усіляких гараздів! Ви чудові і нам тут Вас дуже не вистачає!!!
- І ви чудові".
Додамо, що після відставки Валерій Залужний зник із публічного простору. На днях стало відомо, що колишній головнокомандувач ЗСУ 10 липня стає до роботи послом України у Великій Британії. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на джерела в дипломатичних колах.
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