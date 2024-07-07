Залужний з'явився у Мережі після довгої перерви: про що його перший допис

Допис за короткий час назбирав тисячі вподобайок українців.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагадав про себе у Мережі після довгої перерви. Він опублікував фото із дружиною Оленою Залужною зі спільного відпочинку.

Фото колишній головком розмістив на сторінці у фейсбук.

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Залужний написав досить лаконічно: "Україна - чарівна", прикріпивши спільне фото із дружиною у горах.

Допис за короткий час назбирав тисячі вподобайок українців. Вони залишають приємні коментарі. До прикладу:

"І прийде час, і зробить Ваша сім'я селфі на фоні наших українських Кримських гір! Вірю Вам, пане Генерале і ЗСУ!

Ви світлі, легкі та весняні. Як приємно дивитись на щасливих людей.

Від щирого серця бажаю усіляких гараздів! Ви чудові і нам тут Вас дуже не вистачає!!!

І ви чудові".

Валерій Залужний та Олена Залужна / Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Додамо, що після відставки Валерій Залужний зник із публічного простору. На днях стало відомо, що колишній головнокомандувач ЗСУ 10 липня стає до роботи послом України у Великій Британії. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Новини ТСН онлайн 16:00 9 травня. Штрафи для ухилянтів. Залужний – посол. Звільнення міністрів

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