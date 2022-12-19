Залужний закликав Зеленського підтримати посилення відповідальності за дезертирство

За його словами, командири угруповань та військових частин вимагали системного вирішення цього комплексу питань.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав президента Володимира Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

"Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон", - зазначив Залужний.

Він заявив, що його думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань.

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Залужний підкреслив, що армія тримається на дисципліні. За його словами, якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо.

"Більше того, і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути", - вважає головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що зарадити цій проблемі у більш м'який спосіб можна було б у мирний час - в умовах війни потрібні швидкі дієві рішення.

"Чи існує загроза посилення безкарності командирів? Ні, командири так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлеглим. Чи визнаю я наявність проблем, що призводять до самовільного залишення позицій? Так, і працюю над їхнім усуненням. І проведені успішні операції щодо звільнення територій нашої держави є тому підтвердженням.

Чи нормально, що ми дискутуємо на такі чутливі теми публічно? Так, ми в демократичній державі. Але рівно до того часу, доки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати Перемогу", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, Валерій Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого зник на війні. Дитина на День святого Миколая мріяла про повернення тата та зустріч із шоловнокомандувачем ЗСУ. Залужний зустрівся з хлопчиком та по-батьківськи обійняв.

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