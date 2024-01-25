Залужний запросив польського генерала до України, щоб спільно попрацювати в бригадах і пунктах управління

Головнокомандувач ЗСУ розповів польському колезі про оперативну обстановку на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генералом Вєславом Кукулою, під час якоїукраїнський генерал запросив польського спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.

Про це Залужний повідомив 25 січня.

Залужний повідомив, що Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів.

Також обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом.

"Запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління. Також поінформував, як ми протидіємо ворожим ракетним ударам. У цьому контексті посилення спроможностей української системи ППО є надважливим", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, українські військові експерти кажуть, що наступну масовану атаку з використанням близько 100 ракет росіяни, ймовірно, можуть здійснити ближче до другої річниці повномасштабного вторгнення. Зокрема, про це каже полковник запасу, пілот-інструктор Роман Світан.

Читайте також: