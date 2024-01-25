Залужний запросив польського генерала до України, щоб спільно попрацювати в бригадах і пунктах управління

Головнокомандувач ЗСУ розповів польському колезі про оперативну обстановку на фронті.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генералом Вєславом Кукулою, під час якоїукраїнський генерал запросив польського спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.
Про це Залужний повідомив 25 січня.
Залужний повідомив, що Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів.
Також обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом.
"Запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління. Також поінформував, як ми протидіємо ворожим ракетним ударам. У цьому контексті посилення спроможностей української системи ППО є надважливим", - зазначив Залужний.
Нагадаємо, українські військові експерти кажуть, що наступну масовану атаку з використанням близько 100 ракет росіяни, ймовірно, можуть здійснити ближче до другої річниці повномасштабного вторгнення. Зокрема, про це каже полковник запасу, пілот-інструктор Роман Світан.
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