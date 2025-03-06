Залужний заявив про критичні втрати ЗСУ у війні: подробиці

На нинішньому етапі війни з Росією кількість втрат української армії критичний. Ситуація не краща і країні агресорці.

Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час спілкування зі спільнотою Українського католицького університету.

З його слів, кількість втрат "в цих умовах є критичним" для України. Втім, росіяни тако мають значні втрати.

"Порахуйте, що таке 50 тис. з 5,5 млн осіб, що стояли на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка. Яку, мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим війна то змінилася під впливом двох факторів. Перший - це демографія. Звертаю увагу: 50 тисяч вбитими в Україні і понад 300 тисяч поранених. Зараз практично нікому реально воювати", - заявив він.

Втім, каже Залужний, навіть Росія, яка має демографію значно кращу, але "для них теж критична маса щонайменше в 250 тисяч загиблих".

"Це не означає, що вони не можуть піти сітками половити (чоловіків - Ред) відправити на фронт. Можуть. Вони навіть можуть їх гарно строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити. Але чи будуть вони (ці солдати - Ред.) воювати? Це інша справа" - наголосив колишній головком.

Нагадаємо, український Генштаб назвав втрати Росії станом на 6 березня. Зокрема, за минулу добу ліквідовано ще 1140 військових.

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