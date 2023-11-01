Залужний заявив про потребу в посиленні мобілізації в Україні: "Потрібно нарощувати наші резерви"

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що можливості України для підготовки резервів на власній території обмежені.

Україна має розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання чи мобілізацію.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав про це під час інтерв'ю The Economist.

Серед п’яти пріоритетних завдань української армії Залужний назвав нарощування резервів.

Наразі є 5 пріоритетів для України, щоб переломити ситуацію: перевага в повітрі, покращення РЕБ та контбатарейної боротьби, необхідні нові технології протимінного прориву та сучасне командування і управління.

"Мій п’ятий і останній пріоритет — нарощувати наші резерви. Росія не змогла використати свою величезну перевагу в живій силі, тому що Володимир Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, і тому, що Росія не може навчити та спорядити достатньо людей", — зазначив Залужний.

Проте можливості України для підготовки резервів на власній території, за словами Залужного, теж обмежені.

"В нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків. Ми намагаємося вирішити ці проблеми. Запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, яких можуть призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає розміщення новомобілізованих в лавах досвідчених передових підрозділів для підготовки", — зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що не варто недооцінювати РФ. Ворог зазнав великих втрат, але він має перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах протягом тривалого часу.

"Її оборонна промисловість нарощує виробництво, незважаючи на безпрецедентні санкції. Наші партнери по НАТО також різко нарощують свої виробничі потужності. Але для цього потрібен щонайменше рік, а в деяких випадках, наприклад, щодо літаків і систем управління, — два", — заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доволі рідко звертається до українців, проте 1 листопада він зробив важливу заяву. Він також розповів про ІПСО, що вкотре розганяють окупанти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Дорогі друзі!” Залужний раптово звернувся до українців! Що трапилося?

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