Залужний заявив, що незадоволений роботою ТЦК в Україні

Залужний незадоволений роботою ТЦК. За його словами, якби військкомати успішно виконували свою роботу, питань щодо змін у процедурі мобілізації взагалі не було б.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що незадоволений нинішньою роботою територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це він сказав 26 грудня в ефірі телемарафону.

"Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогодні, чесно кажучи, роботою їхньою поки що незадоволений. Відповідно, якби я був задоволений, то ми б зараз не обговорювали питання цього законопроєкту (про мобілізацію — ред.)" — сказав Залужний.

Він додав, що люди, які працюють у ТЦК, — це окрема спеціальність.

"Скажімо так, за свої 30 років служби єдине, де я не хотів би служити, — це ТЦК. Необхідно мати певний набір знань, навичок, умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Як ззовні, поза межами ТЦК, так і всередині цього організму", — сказав Залужний.

Водночас головнокомандувач зазначив, що можливостей щодо приймання особового складу в ТЦК не втратили.

"Ми простежили, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією процесу в ТЦК, залишилися і відповідно продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми з цим завданням упораємося. Що стосується безпосередніх керівників — скажімо так, робота йде далі", - резюмував Залужний.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня в ефірі телемарафону відповів на запитання щодо нового законопроєкту про мобілізацію та військовий облік в Україні. Він, зокрема прокоментував заяву президента Володимира Зеленського, що Генштабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій потрібно мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб та питання щодо мобілізації осіб з інвалідністю. ТСН.ua зібрав коментарі Головнокомандувача ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Залужний в прямому ефірі заговорив про мобілізацію!"

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