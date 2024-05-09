Залужний здивував публікацією архівного фото в соцмережі

Публікація на Facebook за годину зібрала понад 20 тисяч вподобайок.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого 9 травня президент Зеленський призначив послом України у Великій Британії, опублікував у соцмережі архівне фото з тих часів, коли він тільки починав свою військову кар’єру.

Публікація на Facebook всього за годину зібрала понад 20 тисяч вподобайок, понад пів тисячі поширень та понад сотню коментарів.

Валерій Залужний на початку та наприкінці військової кар'єри / Фото: Facebook Валерія Залужного

Користувачі соцмережі із захопленням згадують “залізного генерала” і бажають йому успіхів уже на цивільній службі.

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Як відомо з офіційної біографії ексголовкома ЗСУ, на початку 1990-х років Валерій Залужний вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ.

У 1997 році він з відзнакою закінчив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс зустрівся з Валерієм Залужним та привітав його із призначенням послом України у Сполученому Королівстві.

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