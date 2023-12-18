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Залужний, Зеленський, ЗСУ та нардепи: кому українці довіряють найбільше, кому - найменше

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Залужний, Зеленський, ЗСУ та нардепи: кому українці довіряють найбільше, кому - найменше

Валерій Залужний та Володимир Зеленський. Колаж / Фото: ТСН.ua

Більшість українців водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу.

Українці найбільше довіряють Збройним силам України та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному96% і 88% відповідно.

Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними опитування, не довіряють Залужними лише 4% опитаних. Частка тих, хто довіряє президентові Володимиру Зеленському, зменшилася на 22% порівняно з груднем 2022 року. Тоді як верховному головнокомандувачу довіряли 84%, а нині - 62%.

Окрім того, більшість українців - 59% - водночас довіряють і президенту, і головнокомандувач.

Як і кому українці довіряють 2023 рік / © КМІС
Як і кому українці довіряють 2023 рік / Фото: КМІС

Цікаво, що найнижчий рівень довіри українці мають до Верховної Ради (усього 15%). За рік рейтинг нардепів упав удвічі. Також критично низькою із значним погіршенням порівняно з минулим роком є довіра судам і прокурорам. Лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють – відповідно 61% і 64%. 

Нагадаємо, у Залужного в кабінеті знайшли "жучок". Кого підозрюють і що хотіли почути - читайте за посиланням.

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