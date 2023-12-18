Залужний, Зеленський, ЗСУ та нардепи: кому українці довіряють найбільше, кому - найменше

Більшість українців водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу.
Українці найбільше довіряють Збройним силам України та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному - 96% і 88% відповідно.
Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
За даними опитування, не довіряють Залужними лише 4% опитаних. Частка тих, хто довіряє президентові Володимиру Зеленському, зменшилася на 22% порівняно з груднем 2022 року. Тоді як верховному головнокомандувачу довіряли 84%, а нині - 62%.
Окрім того, більшість українців - 59% - водночас довіряють і президенту, і головнокомандувач.
Цікаво, що найнижчий рівень довіри українці мають до Верховної Ради (усього 15%). За рік рейтинг нардепів упав удвічі. Також критично низькою із значним погіршенням порівняно з минулим роком є довіра судам і прокурорам. Лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють – відповідно 61% і 64%.
Нагадаємо, у Залужного в кабінеті знайшли "жучок". Кого підозрюють і що хотіли почути - читайте за посиланням.
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