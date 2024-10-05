Залужний зробив заяву про зниження призовного віку в Україні

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років.

Таку думку він висловив під час зустрічі з українськими студентами в Лондоні, повідомляють "Букви".

"Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача. Тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", - наголосив Залужний.

З його слів, категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Адже Україну здатна врятувати лише молодь.

"Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди", - каже ексголовнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Документ передбачає багато змін, зокрема й зниження призовного віку від 27 до 25 років.

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