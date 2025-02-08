Залужний зробив заяву у річницю свого звільнення з посади голокома ЗСУ

Залужний вважає, що 2025 рік буде ще важчим для українців, ніж попередній.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зробив заяву у річницю свого звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ.

Про це ексголовком написав у Telegram.

Зокрема, він подякував родині і друзям за підтримку, а також Збройним Силами України, за те, що загартували.

"Я не змінився і не зламався. Це моє найголовніше досягнення цього важкого року. І так, я згоден, наступний (очевидно, йдеться про 2025 рік - Ред.) буде ще важчим. Але … нам все також не соромно", – пише Залужний.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського, звільнивши попереднього головкома Валерія Залужного.

8 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

8 травня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу. Відповідний указ з'явився на сайті президента України.

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