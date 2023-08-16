Залужний зустрівся із американським генералом Каволі та британським адміралом Радакіном: про що йшлося

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний надав подробиці зустрічі із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі.

Про це Валерій Залужний повідомив в офіційному Телеграм-каналі.

Разом із ним під час зустрічі, зокрема, були присутні начальник Генштабу генерал Шаптала, командувач ВМС адмірал Неїжпапа, начальник ГУР МО генерал Буданов.

Говорили з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіном та представниками делегацій партнерів.

"Співпраця у військовій сфері — ключова тема, яку обговорювали. Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних та оборонних операцій. Ознайомив із планами Збройних Сил на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника", — зазначив Залужний.

За його словами, українська та зарубіжна сторони окремо зупинилися на потребах військових підрозділів: боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування — це те, що необхідно.

"Ще одне вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі. Також обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак", — додав він.

Додамо, що днями до Києва приїхав начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін. Головнокомандувач ЗСУ ознайомив партнера з ситуацією на фронті.

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