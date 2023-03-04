Залужний зустрівся з канадським колегою: обговорили озброєння та боєприпаси для України

У суботу, 4 березня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони ЗС Канади Вейном Ейром.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram.

"Радий вітати в Україні начальника Штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Вейна Ейра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок", - розповів Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зі своїм канадським колегою також обговорили постачання військової допомоги Україні, зокрема озброєння та боєприпасів.

"Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони. Вдячний генералу Ейру, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку нашої держави", - додав Залужний.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна передасть Україні ще чотири танки Leopard. Таким чином вони подвоять свій внесок до міжнародної “танкової коаліції”.

Танк "Leopard 2" із Канади вже наближається до України

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