Залужний зустрівся з канадським колегою: обговорили озброєння та боєприпаси для України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 4 березня зустрівся з канадським колегою Вейном Ейром.
У суботу, 4 березня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони ЗС Канади Вейном Ейром.
Про це Залужний повідомив у своєму Telegram.
"Радий вітати в Україні начальника Штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Вейна Ейра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок", - розповів Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ зі своїм канадським колегою також обговорили постачання військової допомоги Україні, зокрема озброєння та боєприпасів.
"Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони. Вдячний генералу Ейру, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку нашої держави", - додав Залужний.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна передасть Україні ще чотири танки Leopard. Таким чином вони подвоять свій внесок до міжнародної “танкової коаліції”.
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