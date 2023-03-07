Залужний зустрівся з колегами зі США, Британії і Польщі: говорили про зброю і фронт

Генерал наголосив, що надважливими залишаються питання посилення ППО України та надання далекобійної зброї.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів 7 березня дуже важливу зустріч для України, на якій була обговорена ситуація на фронті та допомога для армії.

Про це він написав у Мережі.

"Був радий бачити своїх друзів-колег", – зауважив Залужний.

Також читайте Україна готується до контрнаступу: що відомо

Йдеться про верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – командувача ЗС США в Європі генерала СВ ЗС США Крістофера Каволі; начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна; начальника Генштабу ЗС Польщм генерала Раймунда Анджейчака; командувача Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенанта Антоніо А. Агуто.

"Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово, поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті", – йдеться в повідомленні головнокомандувача ЗСУ.

Він зазначив, що не менш ретельно з колегами обговорили постачання військової допомоги – озброєння та боєприпасів. Залужний наголосив, що питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї залишаються надважливими.

"Продовжили діалог стосовно підготовки українських військових. Домовилися і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах", – резюмував український генерал.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков просить, аби країни-члени ЄС постачали до України по 250 тис. артснарядів на місяць. Це допоможе зменшити гострий дефіцит, який обмежує просування українських військ на фронті.

За даними західних ЗМІ, України просить у США передати їй касетні боєприпаси. Зокрема, йдеться про бомбу повітряного базування МК-20, яку ЗСУ хочуть використовувати для скидання з дронів.

Додамо, як повідомив голова ВПС США в Європі Джеймс Гекер, Україна отримала високоточні авіабомби JDAM-ER та вже застосовує їх проти російських військ.

Бійці створили для ворога в Бахмуті снарядний голод: оперативна інформація з міста

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.