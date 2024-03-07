Залужному знайшли нову посаду: куди призначають ексголовкома ЗСУ

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Про це повідомляє МЗС України.

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"У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", – йдеться в повідомленні.

МЗС України уже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман (згоду).

Попереднім послом у Британії був ексголова МЗС Вадим Пристайко, якого звільнили в липні 2023-го. Він очолював посольство України у Великій Британії від липня 2020 року.

Звільнення Вадима Пристайка збіглося в часі з його докором президенту Володимиру Зеленському за "нездоровий сарказм" на адресу міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Нагадаємо, що 8 лютого президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського, звільнивши попереднього головкома Валерія Залужного. В Мережі писали, що незадовго до звільнення в ОП нібито пропонували тодішньому головкому посаду посла у Британії, але, за даними різних джерел, тоді він відмовився.

Звільнення викликало здивування в Україні та на Заході. Ми писали, що відставка Валерія Залужного стала на деякий час топ темою західних ЗМІ. Журналісти намагалися оцінити ризики та з'ясувати, що стало причиною такого рішення з боку президента Володимира Зеленського.

Водночас у Держдепі США наголосили, що президент Зеленський має право обрати та призначити свого вищого військового командира.

9 лютого президент України Володимир Зеленський надав колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України.

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