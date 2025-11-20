Залужний назвав головні гарантії безпеки для України: які вони

Валерій Залужний

Реклама

Колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що для України означає перемога у війні та яку політичну мету ставить перед собою країна

Про це Валерій Залужний заявив під час виступу на політичній конференції New Statesman Politics Live в Лондоні, передає The New Statesman.

«Коли ми говоримо про перемогу, чесно сказати, що це — знищення Російської імперії, а поразка — це повна окупація України та її крах. Усе інше — лише затягування війни. Ми, українці, звісно, прагнемо повної перемоги, тобто краху Російської імперії», — зазначив він.

Реклама

Залужний водночас наголосив, що не варто забувати про те, що війна може тривати також у політичній і економічній площинах.

«Іншим важливим елементом формування політичних цілей сьогодні є питання гарантій безпеки. Звісно, гарантіями безпеки можуть бути членство України в НАТО, ядерна зброя на українській території або потужні Збройні Сили, здатні протистояти Росії. Проте сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО чи будь-якої іншої країни, окрім Росії, України та Китаю, це питання взагалі не може обговорюватися», — наголосив він.

Посол України також висловив думку, що сформулювати політичну мету війни — це найскладніший тест для мислення політика, і саме тут можливі найбільші помилки.

«Водночас головною політичною метою для України може бути позбавлення Росії здатності атакувати Україну на тривалий і чітко визначений період часу. Інструменти та форми такої агресії змінюються й надалі змінюватимуться, але всі вони служитимуть одній і тій самій політичній меті», — резюмував Залужний.

Реклама

Раніше Залужний зробив невтішні висновки щодо війни.