Залужний назвав "складне завдання" України у відносинах із США

Валерій Залужний пише у своїй колонці на «Українській правді». «Втрата чіткої позиції Вашингтона щодо України дедалі очевидніше використовуватиметься новою геополітичною віссю Росія – Китай як для послаблення трансатлантичної єдності, так і для перефор / © Associated Press

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Надважливо залучити США не лише в процес озброєння України, а й у процес модернізації американського озброєння.

Про це посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний пише у своїй колонці на «Українській правді».

«Втрата чіткої позиції Вашингтона щодо України дедалі очевидніше використовуватиметься новою геополітичною віссю Росія – Китай як для послаблення трансатлантичної єдності, так і для переформатування світового порядку. Йдеться про те, що скорочення воєнної допомоги Україні певним чином підбадьорює Росію до активних дій проти України, а її союзників, зокрема Китай, до активної реалізації своєї геополітичної доктрини стати "світовою лідируючою силою", - переконаний ексголовком ЗСУ.

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За його словами, таких умовах стає очевидною загроза для Сполучених Штатів втратити де-факто позицію "лідируючої світової сили".

«Чи не першим складним завданням буде довести, що не підтримка України – це головний геополітичний ризик ерозії ролі США як ключового гаранта глобальної безпеки. Головна мета – показати, що перемога України є критичною для того, щоб зберегти глобальну безпекову рівновагу та підтримати лідерські позиції США у світі. Саме це може не лише мінімізувати ризики політичних коливань на підтримку України з боку інших західних партнерів, а й забезпечить довготривалі та сталі відносини, зокрема в оборонній сфері», - зазначає Залужний.

Залужний / © Facebook Валерія Залужного

Не менш важливою, на його думку, є необхідність переконати насамперед США врахувати стрімкий розвиток засобів збройної боротьби та технологій їх застосування. Адже науково-технічний прогрес на полі бою стане основою глобальної безпеки, але це поки залишається невідомим для США.

«І це ще одна загроза втрати глобального лідерства. Тому надважливо залучити саме США не лише в процес озброєння України, а й у процес модернізації власного озброєння, що використовується у війні України проти Росії. Окрім того, треба спонукати США розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше – треба залучити США до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей», - переконаний Залужний.

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Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет очолив масштабну перебудову програми безпілотників американських збройних сил, попередивши, що противники США вже вирвалися вперед у сфері військових дронів. Міністр оборони зняв відео з дронами у стилі фільму Top Gun.