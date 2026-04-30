Залужний озвучив заповідь "сину" повернути окуповані землі, але в нього дві доньки

© Facebook

Реклама

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що хоче змусити свого сина поклястися, що він поверне окуповані території.

Однак є нюанс: сина у Валерія Залужного немає. Він виховує двох доньок.

Таку заяву посол України зробив під час онлайн-дискусії зі студентами з українських університетів у середу, 29 квітня. Зокрема, він сказав, що перед своєю смертю змусить сина поклястися у поверненні окупованих територій.

Реклама

«Коли я буду помирати, я заставлю свого сина поклястися, поки я не помер, що він поверне собі і сарай, і цей город. І ще він мені поклянеться в тому, що якщо він цього не зможе зробити, він поклянеться мені, що він сина свого заставить зробити це так, і поклянеться йому, що син забере назад оце все, що у нас забрали», — сказав Залужний.

Дата публікації 14:37, 30.04.26

Українським студентам Залужний розповідав про світовий порядок, технологічну революцію зі штучним інтелектом та її вплив на війну в Україні. Звісно, не обійшлося і без роздумів на тему, коли закінчиться війна в Україні, чи можна було її уникнути.

Також він обговорив зі студентами нинішню стратегію України у війні проти РФ.

Реклама

Інші заяви Валерія Залужного

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний виділив один плюс для України від війни на Близькому Сході. За його словами, на тлі глобального протистояння дедалі більше уваги приділяється українському досвіду ведення війни.

«Щодо України — є чи не єдиний явний позитив: окрім запрошення допомогти в організації системи ППО і вже скорого очевидного запрошення до організації бойових дій на землі, врешті до когось прийде і розуміння самого поняття гарантій безпеки і можливостей миротворчих контингентів», — додав він.

Також Залужний заявляв, що дешеві технології змінюють війни та світ. Досвід російсько-української війни докорінно змінив уявлення про сучасні конфлікти, зокрема на Близькому Сході. Завдяки дешевим, але ефективним технологіям будь-яка країна може отримати значні бойові можливості, незалежно від стану економіки чи демографії.

Залужний попереджає, що перехід до стратегії виснаження з використанням дронів створює «зони смерті», де перебування людей стає неможливим.

Реклама

Новини партнерів