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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Залужний відповів, чому Україна продовжує воювати, незважаючи на позицію деяких партнерів

Наша держава знову постає перед вибором.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний

Попри смерті, кров, цинізм та поведінку деяких партнерів Україна продовжує воювати. Ми віримо у нашу перемогу.

На цьому наголосив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

“На жаль, ми не здобули головного. Ми не здобули свободу, ми лише заплатили за неї надвелику ціну, про яку ніколи не маємо забути”, — наголошує Залужний.

Сьогодні ми знову постаємо перед вибором: що робити далі? Це вибір між честю (залишитися нацією героїв) і соромом (перед загиблими).

Ми маємо досягти того, щоб зміни у геополітичній ситуації були лише для користі України. Залежність від інших країн має бути мінімальною.

“У нашій країні ми маємо думати про те, що нація героїв заслуговує не тільки на повагу, але і на краще життя”, — завершив посол.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на злочинний удар РФ по Сумах у неділю, 13 квітня.

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