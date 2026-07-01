Залужний визначився щодо президентських виборів: ЗМІ розповіли про розмову із Зеленським

Валерій Залужний / © Associated Press

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Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний готовий взяти участь у президентських виборах в Україні, якби вони відбулися восени.

Про це повідомила «УП» з посиланням на власні джерела.

За даними видання, президент Володимир Зеленський викликав дипломата до Києва та під час зустрічі запитав: «Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?».

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За словами співрозмовників «УП», Залужний дав однозначну відповідь, що готовий балотуватися.

«Так. Буду», — відповів ексголовнокомандувач.

Після цього, розповіло джерело, сторони ще певний час обговорювали ситуацію, однак Зеленський «навіть не пропонував Залужному якісь варіанти подальшого кар’єрного шляху — це не мало сенсу».

«Хоча, за словами джерел УП у владі, серед можливих пропозицій Банкова готова була говорити не лише про дипломатичні посади, але практично будь-які державні пости, хоч би й керівника уряду», — йдеться у статті.

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За словами співрозмовників «УП», Залужний пояснив свою позицію тим, що він нібито ніколи не прагнув політичної кар’єри, але багато людей покладають на нього свої очікування. Відмовитися від цієї довіри, за його словами, він не може. Після розмови президент і генерал потиснули один одному руки та завершили зустріч.

Під час перебування Залужного у Києві, з ним також нібито зустрічались секретар РНБО Рустем Умєрова і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Втім, позиція колишнього головкома не змінилася, наголошує видання.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології 7 травня — 3 червня 2026-го провів соціологічне опитування щодо довіри президентові Володимиру Зеленському та іншим публічним особам. Більшість українців — 61% — довіряють чинному главі держави, водночас Залужному — 73%, а керівникові ОП Кирилу Буданову 70%.

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