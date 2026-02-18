Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / © Getty Images

Реклама

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про обшук у його офісі в Києві 2022 року. Посол України у Великій Британії стверджує, що це був акт залякування.

Про це Залужний заявив в інтерв’ю Associated Press.

За словами Залужного, події відбулися у вересні 2022 року — під час контрнаступу ЗСУ на північному сході. Після напруженої наради в штабі президента України Володимира Зеленського він повернувся до свого кабінету, а за кілька годин туди прибули десятки співробітників Служби безпеки України.

Реклама

У приміщенні на той момент перебували понад десять британських офіцерів, зазначив він. За його словами, представники СБУ «не сказали, що саме вони шукають, і він завадив їм перебирати документи та комп’ютери».

Ексголовнокомандувач повідомив, що під час інциденту зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та заявив: «Я буду боротися з вами і вже викликав підкріплення до центру Києва для підтримки».

«Я сказав Єрмаку, що відбию цей напад, бо знаю, як воювати», — зазначив посол України у Великій Британії.

Також він розповів, що зв’язався з головою СБУ Василем Малюком. За словами Залужного, Малюк відповів, що не був поінформований про обшук і пообіцяв з’ясувати обставини.

Реклама

Згодом Залужний дізнався, що за два дні до події СБУ звернулася до районного суду Києва по ордер на обшук за цією ж адресою.

Згідно із судовим документом, який отримало AP, обшук стосувався розслідування діяльності стриптиз-клубу, що нібито працював у приміщенні. Водночас двоє співробітників закладу повідомили агентству, що клуб залишив це місце ще до повномасштабного вторгнення Росії.

«Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що агентство навряд чи могло помилково визначити місцезнаходження головного військового командного центру країни», — йдеться в статті.

Як зазначило агенство, Офіс президента та СБУ відмовилися коментувати ці твердження. АP зазначило, що не змогло незалежно підтвердити версію Залужного щодо обшуку.

Реклама

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний заявив, що контрнаступ українських Збройних сил 2023-го зірвали через брак ресурсів.